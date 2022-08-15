«Пока не получилось»: Покровский объяснил, почему не приезжает на Украину

Как отметил Покровский, у него есть четкая формулировка, с которой он бы хотел приехать на Украину. «Я хочу быть на Украине свидетелем и видеть это своими глазами. Снимать на телефон и размещать в своих социальных сетях. Это звучит как хайп, но это не так. К сожалению, пока не получилось. Визит на Украину должен быть тогда, когда он будет нужен», — заявил Максим Покровский.

Напомним, что Максим Покровский уехал из родной страны. Он проживает сейчас в Нью-Йорке. Из-за рубежа он уже не раз слал проклятия в адрес соотечественников.