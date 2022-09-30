Пока народ валит в Грузию: Собчак после команды Израиля покинуть РФ предъявила билет на самолет

МИД Израиля призвал израильтян, также имеющих гражданство России, покинуть территорию РФ. Министерство считает, что их могут мобилизовать.

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Недавно Ксения Собчак засветилась в израильском посольстве с мужем Константином Богомоловым, его бывшей женой Дарьей Мороз, их дочкой Анной, экс-супругом Максимом Виторганом, сыном Платоном. Некоторые пользователи Сети посчитали, что светская львица и ее близкие получали израильское гражданство. Ведущая не опровергала эту информацию официально.

А теперь Ксения Собчак решила предъявить в соцсетях билет на самолет в Казань, как бы оправдываясь за свое исчезновение из Москвы.

«Как обычно на противоходе, пока все в Тбилиси, я в Казань в командировку одним днем, и уже вернулась в Москву! Пятого — еще одна командировка за «сочным» интервью, надеюсь «небо» не закроют», — написала в своем телеграме Собчак.