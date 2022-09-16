Пока муж на другом континенте: новый фаворит Пугачевой признался ей в любви

В кулуарах зашептались, что Гуляев и Пугачева были бы красивой парой. Мужчина души не чает в Алле Борисовне. А тут стилист и сам признался, что по уши влюблен в свою музу.

«Я влюбился в нее в пять своих лет, увидев ее на экране телевизора с песней «Посидим, поохаем». Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная, светлейшая, теплая, не зазвездившаяся, а очень крутая и желающая нашей стране процветания», - высказался Гуляев.

Станет ли Гуляев шестым мужем Пугачевой, время покажет. Тем временем, ее пока еще законный супруг Максим Галкин проводит время на другом континенте – он задержался в Новой Зеландии и наслаждается горнолыжным отдыхом.