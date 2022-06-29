«Пока, Москва! Буду очень скучать»: Ксения Бородина с дочками уехала из страны

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что проект «Дом-2» не только сделал ее знаменитой, но и богатой.

Зачастую Ксения хвастается дорогостоящими обновками. Она также стала чаще выходить в свет после развода с Курбаном Омаровым и веселиться с подругами.