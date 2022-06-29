«Пока, Москва! Буду очень скучать»: Ксения Бородина с дочками уехала из страны

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что проект «Дом-2» не только сделал ее знаменитой, но и богатой.
Зачастую Ксения хвастается дорогостоящими обновками. Она также стала чаще выходить в свет после развода с Курбаном Омаровым и веселиться с подругами.
Не так давно Бородина уже устраивала себе отдых в Турции и Италии. Но теперь она собралась в длительный отпуск.
Еще накануне телеведущая стала собирать чемоданы и устроила прощальную прогулку с дочками по Москве. Ксения покрасовалась в шортах и лоферах на набережной в столице, где также прокатилась на электрических самокатах.
Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
«Пока, Москва! Буду очень скучать, а мы на отдых. Сначала по плану Стамбул, потом Бодрум. Давно мечтала девочкам показать мой любимый Стамбул. Может, есть какие-то новые места, где мы не были, если что, пишите», — написала звезда.
Одни подписчики возмутились, что Бородина устраивает себе едва ли не пятый отпуск за шесть месяцев, другие порадовались за телеведущую.
«Опять она уезжает», «Кафе посетите, где были Нихан и Кемаль, там еще написано К&Н», «Откуда только деньги на 33 путешествия», «Хорошо, когда не работаешь и путешествуешь», «На месяц? Серьезно?», «Ну вы даете, конечно», — стали писать подписчики.
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