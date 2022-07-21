«Пока меня никто не убирал»: Ахеджакова - о спектаклях в «Современнике»

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что в октябре Ахеджакова поедет в Израиль. Спектакль «Мой внук Вениамин», в котором она играет главную роль увидят жители Тель-Авива, Ашдода, Хайфы и Кармиэля.