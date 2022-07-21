«Пока меня никто не убирал»: Ахеджакова - о спектаклях в «Современнике»

На днях в Сети разлетелась информация о том, что спектакли с участием актрисы Лии Ахеджаковой убирают из репертуара «Современника». Произошло это якобы по причине того, что звезда «Служебного романа» нелестно высказывалась о происходящем в мире. Но артистка поспешила опровергнут эту информацию.
«Я получила репертуар «Современника» на октябрь. Там стоят мои спектакли. У меня их всего два. Действительного, мы давно не играли «Крутой маршрут». Но в этот спектакль нужно вводить новый состав. А это сложно. Поменять состав – целая история. Тем более сейчас. Вы же слышали про перестановки в нашем театре. У нас новый директор, нам назначили худсовет. Так что пока меня никто не убирал. И надеюсь, не собирается. Все нормально», - рассказала kp.ru Лия Меджидовна.
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Напомним, ранее стало известно, что в октябре Ахеджакова поедет в Израиль. Спектакль «Мой внук Вениамин», в котором она играет главную роль увидят жители Тель-Авива, Ашдода, Хайфы и Кармиэля.