«Пока мама Теоны была на работе»: Бородина рассказала, как Омаров спал по гостиницам с любовницей

«Если Курбан захочет познакомить Тейку со своей, что скажете?» — спросил подписчик.

«Зачем? В чем полезность этого для ребенка? Спать с ее отцом по гостиницам, пока мамы Теоны была на работе. Пока у нас была семья. А теперь давайте знакомиться? Что за чушь?» — заявила Бородина

Как отметила Бородина, Омаров сам редко видит свою дочь. «Почти никогда. Еще надо, чтобы третьи лица были», — заметила Бородина.

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Напомним, что Омаров и Бородина расстались летом прошлого года. У них есть совместная дочь Теона.