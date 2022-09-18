«Пока мама на гастролях»: Илья Авербух усадил на колени маленького сына Левушку и прочитал ему стихи Агнии Барто

Актриса Лиза Арзамасова поделилась в телеграм-канале милым семейным видео. Прославленный фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух выбрал в своем плотном графике время, чтобы побыть дома вместе с годовалым сыном.
Илья Авербух решил приобщить Левушку к чтению книг. Начали со стихов Агнии Барто. Илья Авербух усадил Леву на колени и раскрыл перед ним книгу. Малыш с большим интересом слушал, как папа читает, и пытался на своем малышковом языке обсудить с ним прочитанное.
«Пока мама на гастролях», - подписала кадры в телеграм-канале Лиза Арзамасова.
«Какой замечательный папа», «Как здорово! Папа и сыночек!», «Боже мой! Папа с сыном! Это всегда так мило!», «Мужские разговоры», - умилились увиденному поклонники пары.
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Напомним, сыну Лизы Арзамасовой и Ильей Авербуха Леве в середине августа исполнился год. Лиза Арзамасова почти не сидела с первенцем в декрете и после родов довольно быстро вернулась на сцену и съемочную площадку.