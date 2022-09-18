«Пока мама на гастролях»: Илья Авербух усадил на колени маленького сына Левушку и прочитал ему стихи Агнии Барто

Актриса Лиза Арзамасова поделилась в телеграм-канале милым семейным видео. Прославленный фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух выбрал в своем плотном графике время, чтобы побыть дома вместе с годовалым сыном.

Илья Авербух решил приобщить Левушку к чтению книг. Начали со стихов Агнии Барто. Илья Авербух усадил Леву на колени и раскрыл перед ним книгу. Малыш с большим интересом слушал, как папа читает, и пытался на своем малышковом языке обсудить с ним прочитанное.