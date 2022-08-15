Пока мама Алла в Латвии: Орбакайте в переливающемся боди со стразами и эполетами щегольнула в гримерке в Анапе

Дочь известной певицы Аллы Пугачевой, популярная вокалистка и актриса Кристина Орбакайте, в эти дни активно гастролирует по городам Черноморского побережья России.

Со своим юбилейным концертом она выступила в Сочи и Анапе.

В микроблоге Кристина Орбакайте поделилась кадрами, которые были сделаны в гримерке перед началом концерта в одном из курортных городов.

Кристина Орбакайте покрасовалась перед зеркалом в сценическом костюме перед выходом на сцену. Боди, расшитое стразами, переливается. А блестящие эполеты делают наряд экстравагантным, добавляя нотку пикантности.