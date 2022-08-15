Пока мама Алла в Латвии: Орбакайте в переливающемся боди со стразами и эполетами щегольнула в гримерке в Анапе

Кристина Орбакайте гастролирует по Черноморскому побережью России с юбилейным концертом.
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети

Дочь известной певицы Аллы Пугачевой, популярная вокалистка и актриса Кристина Орбакайте, в эти дни активно гастролирует по городам Черноморского побережья России.

Со своим юбилейным концертом она выступила в Сочи и Анапе.

В микроблоге Кристина Орбакайте поделилась кадрами, которые были сделаны в гримерке перед началом концерта в одном из курортных городов.

Кристина Орбакайте покрасовалась перед зеркалом в сценическом костюме перед выходом на сцену. Боди, расшитое стразами, переливается. А блестящие эполеты делают наряд экстравагантным, добавляя нотку пикантности.

«Это мой мир», — подписала кадры Кристина Орбакайте.

Кристина Орбакайте в боди с эполетами. Фото: соцсети

Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой сейчас живет в Юрмале. Звездное семейство полгода назад покинуло Россию и возвращаться пока не планирует. 

Кристина Орбакайте же продолжает радовать поклонников и зарабатывать деньги на родине.

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