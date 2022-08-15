Пока мама Алла в Латвии: Орбакайте в переливающемся боди со стразами и эполетами щегольнула в гримерке в Анапе

Дочь известной певицы Аллы Пугачевой, популярная вокалистка и актриса Кристина Орбакайте, в эти дни активно гастролирует по городам Черноморского побережья России.
Со своим юбилейным концертом она выступила в Сочи и Анапе.
В микроблоге Кристина Орбакайте поделилась кадрами, которые были сделаны в гримерке перед началом концерта в одном из курортных городов.
Кристина Орбакайте покрасовалась перед зеркалом в сценическом костюме перед выходом на сцену. Боди, расшитое стразами, переливается. А блестящие эполеты делают наряд экстравагантным, добавляя нотку пикантности.
«Это мой мир», — подписала кадры Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте в боди с эполетами. Фото: соцсети
Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой сейчас живет в Юрмале. Звездное семейство полгода назад покинуло Россию и возвращаться пока не планирует.
Кристина Орбакайте же продолжает радовать поклонников и зарабатывать деньги на родине.