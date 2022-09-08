Пока Лобода считает себя номером один: Запашный установил самую популярную звезду в России

Певица Светлана Лобода в недавнем интервью на YouTube заявила, что является певицей номер один в России. Столь пафосная декламация вызвала среди отечественных коллег бурную реакцию.

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Народный артист России Эдгард Запашный попросил своих подписчиков в Telegram назвать самую популярную звезду. Он предложил множество имен, указав и Лободу. И результаты оказались невероятными: экс-солистка «ВИА Гры» едва набрала 1%!

Большинство голосов люди отдали за Григория Лепса (36% на момент написания статьи), на втором месте – группа «Руки вверх!». Третье место – у группировки «Ленинград». Всего проголосовало 6415 пользователей.

К слову, музыкальный критик Сергей Соседов считает, что у Лободы развилась мания величия. Она выдает желаемое за действительное.