«Пока был учеником Табакова — был талантливым»: Шукшина объяснила, почему деградировал Молочников

Шукшина задалась вопросом: что же случилось с Молочниковым. «Тлетворное влияние или неустойчивая психика у режиссера, который будет ставить спектакль в Большом театре?» — спросила она подписчиков.

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Ранее руководство Большого театра объявило о том, что скандальный режиссер Александр Молочников, который не раз осуждал родную страну, поставит «Флорентийскую трагедию» Цемлинского и «Франческу да Римини» Рахманинова.