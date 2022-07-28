«Пока был учеником Табакова — был талантливым»: Шукшина объяснила, почему деградировал Молочников

Как отметила актриса, режиссер стал копировать Константина Богомолова.
Мария Шукшина

Мария Шукшина. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Шукшина в «Телеграме» объяснила, почему, на ее взгляд, деградировал как режиссер Александр Молочников.

«Пока он был учеником Табакова — был талантливым, перспективным режиссером. Как только начал работать у мужа Собчак Богомолова — стал последнего копировать, собрал все приемы и штампы из спектаклей оного, так же стал самоутверждаться за счет унижения и уничтожения русской классики, так же провоцировать публику».

Шукшина задалась вопросом: что же случилось с Молочниковым. «Тлетворное влияние или неустойчивая психика у режиссера, который будет ставить спектакль в Большом театре?» — спросила она подписчиков.

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Ранее руководство Большого театра объявило о том, что скандальный режиссер Александр Молочников, который не раз осуждал родную страну, поставит «Флорентийскую трагедию» Цемлинского и «Франческу да Римини» Рахманинова.

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