Пока бабушка в Латвии: внук Пугачевой сорвался критикой на российский шоу-бизнес

Никита Пресняков не относит свое творчество к эстрадному.
Никита Пресняков с женой.

Никита Пресняков с женой. Фото: Global Look Press

Никита Пресняков забыл про уважение к творчеству своей бабушки Аллы Пугачевой и назвал шоу-бизнес «миром, где привыкли предавать».

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«В нем нужно быть осторожным. Это тот мир, где все привыкли предавать, ходить по головам», — заявил он.

Он категорически открестился от этого мира и сказал, что в его индустрии люди, напротив, душевные и искренние.

Напомним, Никита Пресняков поет в составе рок-группы Multiverse, играет в кино и театре. Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным в настоящий момент находятся в Латвии.

Источник: канал «Муз-ТВ».

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