Пока бабушка в Латвии: внук Пугачевой сорвался критикой на российский шоу-бизнес

Никита Пресняков забыл про уважение к творчеству своей бабушки Аллы Пугачевой и назвал шоу-бизнес «миром, где привыкли предавать».
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«В нем нужно быть осторожным. Это тот мир, где все привыкли предавать, ходить по головам», — заявил он.
Он категорически открестился от этого мира и сказал, что в его индустрии люди, напротив, душевные и искренние.
Напомним, Никита Пресняков поет в составе рок-группы Multiverse, играет в кино и театре. Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным в настоящий момент находятся в Латвии.
Источник: канал «Муз-ТВ».