Пока бабушка в Латвии: внук Пугачевой сорвался критикой на российский шоу-бизнес

Никита Пресняков забыл про уважение к творчеству своей бабушки Аллы Пугачевой и назвал шоу-бизнес «миром, где привыкли предавать».

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«В нем нужно быть осторожным. Это тот мир, где все привыкли предавать, ходить по головам», — заявил он.

Он категорически открестился от этого мира и сказал, что в его индустрии люди, напротив, душевные и искренние.