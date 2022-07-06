Пока Алла в Юрмале: внук Пугачевой с женой-красавицей устроил вечеринку на бывшей даче певицы

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он уже давно живет самостоятельно. Никита пошел по стопам родителей и тоже стал артистом.

Однако он не любит публичность, поэтому увидеть его на светских тусовках и премиях большая редкость. Его главной поддержкой и опорой является жена Алена Краснова.