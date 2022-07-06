Пока Алла в Юрмале: внук Пугачевой с женой-красавицей устроил вечеринку на бывшей даче певицы

Алена Краснова и Никита Пресняков решили повеселиться с друзьями. Кадры с вечеринки попали в Сеть.
Никита Пресняков и Алена Краснова

Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он уже давно живет самостоятельно. Никита пошел по стопам родителей и тоже стал артистом.

Однако он не любит публичность, поэтому увидеть его на светских тусовках и премиях большая редкость. Его главной поддержкой и опорой является жена Алена Краснова.

Влюбленные живут в квартире в Москве, которую им подарила Алла Пугачева. Певица также разрешила внуку приглядывать за ее бывшей даче в районе Истры. Именно там супруги любят отдыхать летом. Недавно невестка Орбакайте устроила там обед, накрыв на стол во дворе. 

А теперь Никита позвал туда друзей и устроил вечеринку. Большая компания веселилась весь вечер. Алена предстала в топе и модных брюках с низкой посадкой. Она подчеркнула свою точеную фигуру. Без танцев не обошлось.

У пары давно появились поклонники. Многие восхищаются талантом Никиты, а другие в восторге от его жены, которая строит карьеру модели. Не так давно пара отдохнула в США. Пока они не думают о детях, предпочитая наслаждаться жизнью.

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Напомним, что Орбакайте проводит каникулы с дочкой Клавдией во Франции. А вот Пугачева покинула Израиль. Она решила часть лета провести в Юрмале с мужем Максимом Галкиным и детьми.

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