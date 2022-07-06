Пока Алла в Юрмале: внук Пугачевой с женой-красавицей устроил вечеринку на бывшей даче певицы

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он уже давно живет самостоятельно. Никита пошел по стопам родителей и тоже стал артистом.
Однако он не любит публичность, поэтому увидеть его на светских тусовках и премиях большая редкость. Его главной поддержкой и опорой является жена Алена Краснова.
Влюбленные живут в квартире в Москве, которую им подарила Алла Пугачева. Певица также разрешила внуку приглядывать за ее бывшей даче в районе Истры. Именно там супруги любят отдыхать летом. Недавно невестка Орбакайте устроила там обед, накрыв на стол во дворе.
А теперь Никита позвал туда друзей и устроил вечеринку. Большая компания веселилась весь вечер. Алена предстала в топе и модных брюках с низкой посадкой. Она подчеркнула свою точеную фигуру. Без танцев не обошлось.
У пары давно появились поклонники. Многие восхищаются талантом Никиты, а другие в восторге от его жены, которая строит карьеру модели. Не так давно пара отдохнула в США. Пока они не думают о детях, предпочитая наслаждаться жизнью.
Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что Орбакайте проводит каникулы с дочкой Клавдией во Франции. А вот Пугачева покинула Израиль. Она решила часть лета провести в Юрмале с мужем Максимом Галкиным и детьми.