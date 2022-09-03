«Поили и под это сами общались»: Михалков сравнил Рурка со свадебным генералом на ММКФ

Режиссер Никита Михалков заявил, что раньше Московский международный кинофестиваль считался успешным, если на нем появлялись иностранные звезды.
«Приехал Микки Рурк — хороший фестиваль», «не приехал Микки Рурк — фестиваль не очень». Основой всего были тусовки. И возили этих звезд, как свадебных генералов, поили и под это сами общались и сами пили».
Как отметил Михалков, постепенно смысл фестиваля переместился в сторону кино. С годами появилась серьезная сетка программ, разнообразных и противоречивых. Появилось большое количество картин и люди по-новому взглянули на ММКФ. Стали активно посещать фестиваль, сообщает ТАСС.
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Напомним, что Микки Рурк - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA.