«Поили и под это сами общались»: Михалков сравнил Рурка со свадебным генералом на ММКФ

Как отметил Михалков, постепенно смысл фестиваля переместился в сторону кино. С годами появилась серьезная сетка программ, разнообразных и противоречивых. Появилось большое количество картин и люди по-новому взглянули на ММКФ. Стали активно посещать фестиваль, сообщает ТАСС.

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Напомним, что Микки Рурк - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA.