«Погрустнел»: Сябитова рассказала о реакции зятя на рождение дочки

Месяц назад дочь Розы Сябитовой Ксения родила внучку Мирославу от своего второго мужа Максима Шевченко.
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Русско-татарская семья постаралась в имени малышки соединить традиции обоих народов. Ксения долгое время думала, что у нее будет мальчик, поскольку во время беременности испытывала сильный токсикоз, но оказалось, что это все-таки девочка.
Роза Сябитова призналась, что была рада именно внучке, однако в их семье далеко не все были счастливы от этой новости.
«Мне вообще без разницы — мальчик, девочка. Просто продолжение моих детей — это уже счастье. Но когда сказали, что будет девочка, я почему-то обрадовалась. А вот наша мужская половина — зять и сын — они как-то погрустнели. Наверное, все-таки хотели мальчика», — поведала Роза Сябитова.
Источник: tnzvezdy.ru.
Малышка дышит свежим воздухом в имении своей бабушки. Фото: соцсети