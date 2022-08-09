«Погрустнел»: Сябитова рассказала о реакции зятя на рождение дочки

Месяц назад дочь Розы Сябитовой Ксения родила внучку Мирославу от своего второго мужа Максима Шевченко.

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Русско-татарская семья постаралась в имени малышки соединить традиции обоих народов. Ксения долгое время думала, что у нее будет мальчик, поскольку во время беременности испытывала сильный токсикоз, но оказалось, что это все-таки девочка.

Роза Сябитова призналась, что была рада именно внучке, однако в их семье далеко не все были счастливы от этой новости.

«Мне вообще без разницы — мальчик, девочка. Просто продолжение моих детей — это уже счастье. Но когда сказали, что будет девочка, я почему-то обрадовалась. А вот наша мужская половина — зять и сын — они как-то погрустнели. Наверное, все-таки хотели мальчика», — поведала Роза Сябитова.

Источник: tnzvezdy.ru.