Погребняк вмешалась в скандал Пугачевой и Соловьева

При этом Мария Погребняк не стала озвучивать свою версию, кто в этой истории прав, а кто виноват.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее Пугачева заявила, что хотела бы набить кое-кому морду. Позже стало ясно, что речь шла о Соловьеве. Он несколько раз поддевал Примадонну и ее мужа юмориста Максима Галкина.