Погребняк вмешалась в скандал Пугачевой и Соловьева

Модель Мария Погребняк в соцсетях вмешалась в скандал, который произошел между певицей Аллой Пугачевой и телеведущим Владимиром Соловьевым.
«Алла Борисовна впервые за долгое время выставила пост, но посвящен он был не 1 сентября, а Владимиру Соловьеву. Он высказался о Пугачевой в своем шоу».
При этом Мария Погребняк не стала озвучивать свою версию, кто в этой истории прав, а кто виноват.
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Ранее Пугачева заявила, что хотела бы набить кое-кому морду. Позже стало ясно, что речь шла о Соловьеве. Он несколько раз поддевал Примадонну и ее мужа юмориста Максима Галкина.