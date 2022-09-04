Погорячилась: Хаматова извинилась перед россиянкой

На днях актриса буквально набросилась на журналиста.
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

На днях актриса Чулпан Хаматова буквально набросилась на россиянку, которая хотела взять у нее интервью. История распространилась в Сети благодаря блогеру Васильевой.

«Журналистка растерялась, а Чулпан холодным тоном как отрезала: «Не смейте ко мне приближаться». «Я вам сказала, чтобы вы ушли! Вам не ясно?!», — кричала Хаматова. Такая разница в поведении звезды на сцене и за кулисами шокировала всех, кто наблюдал за этой сценой. Будто бы это были два совершенно разных человека...» — недоумевала Наталья Васильева.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спустя несколько дней актриса Нового Рижского театра поняла, что погорячилась и принесла извинения российской журналистке. Об этом пишет Solenka.Info.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  