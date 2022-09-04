Погорячилась: Хаматова извинилась перед россиянкой

На днях актриса Чулпан Хаматова буквально набросилась на россиянку, которая хотела взять у нее интервью. История распространилась в Сети благодаря блогеру Васильевой.
«Журналистка растерялась, а Чулпан холодным тоном как отрезала: «Не смейте ко мне приближаться». «Я вам сказала, чтобы вы ушли! Вам не ясно?!», — кричала Хаматова. Такая разница в поведении звезды на сцене и за кулисами шокировала всех, кто наблюдал за этой сценой. Будто бы это были два совершенно разных человека...» — недоумевала Наталья Васильева.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спустя несколько дней актриса Нового Рижского театра поняла, что погорячилась и принесла извинения российской журналистке. Об этом пишет Solenka.Info.