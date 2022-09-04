Погорячилась: Хаматова извинилась перед россиянкой

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спустя несколько дней актриса Нового Рижского театра поняла, что погорячилась и принесла извинения российской журналистке. Об этом пишет Solenka.Info.