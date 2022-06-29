«Погоревала я, а потом отпустило»: Кравченко вспомнила, как едва не влюбилась в Добронравова в «Сватах»

Татьяна Кравченко не скрывает, хотя с Людмилой Артемьевой отношения у нее на съемках сериала «Сваты» не сложились, зато она смогла подружиться с Федором Добронравовым, которого актриса по семейному называет Федя.

Кравченко дала понять, что актер ей очень даже приглянулся. То ли всерьез, то ли в шутку, но Татьяна намекнула, что пыталась очаровать Добронравова: худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Хотела выглядеть красивой. Но актер женат! И безумно любит свою семью.

Кравченко даже как-то призналась ему в симпатии. Но Добронравов остудил пыл своей Валюхи Будько.

«Было дело, призналась ему в своих чувствах… Но он мне сказал: «Ты что? Это просто блажь! Съемки! А у меня семья навсегда!» Погоревала я, погоревала, а потом и отпустило меня», — заверила Кравченко.

По материалам argumenti.ru

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