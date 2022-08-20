Погладила себя: Юлия Михалкова в топе с откровенным декольте подразнила публику формами

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова вернулась из поездки на Алтай, где помогала очищать берега рек и озер от мусора. Там она успела немного отдохнуть – подписчики в соцсетях звезды помнят ее красивые заплывы в бассейне в зеленом бикини.

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Вернувшись в Москву, Михалкова сразу же приступила к работе – к новому телесезону у нее уже вовсю идут съемки. Она показала, что за целый день сменила множество образов. А один из них обыграла красиво: демонстрируя роскошное декольте в откровенном топе, она погладила себя по груди, призывно посмотрев в камеру.