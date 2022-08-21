Погибшей Дарье Дугиной угрожали расправой

В ночь на воскресенье неизвестные взорвали машину журналистки Дарьи Дугиной - дочери известного политолога Александра Дугина. В момент ЧП девушка находилась за рулем, она погибла на месте.

Друг погибшей Сергей Александров сообщил журналистам, что Дарье угрожали перед трагедией.

«Это однозначно покушение за ее политическую позицию, за ее патриотические взгляды. Были разные прецеденты в этом отношении, какого-то недовольства со стороны врагов. Чаще всего это делалось анонимно, через какие-то комментарии, даже угрозы», - заявил он каналу «360».

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Трагедия произошла в районе поселка Большие Вяземы в Московской области. Сейчас на месте преступления работают правоохранители. Отец девушки в шоке от произошедшего, его утром госпитализировали в больницу.