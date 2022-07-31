Погаси долг! Петербуржцы взвыли от соседства с Волочковой

Анастасия Волочкова неустанно транслирует в соцсетях роскошную жизнь, но при этом экс-прима Большого театра почему-то не спешит рассчитываться с долгами.

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В Санкт-Петербурге в одном из элитных ЖК у звезды есть квартира. Ежемесячно артистке приходят счета на оплату коммунальных услуг, однако знаменитость их игнорирует.

Местное товарищество собственников какое-то время закрывало глаза на необязательность знаменитости, но, решив, что так не может продолжаться всегда, в конечном счете обратилось в суд с иском к знаменитой соседке.