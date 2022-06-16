«Пофиг, гей он или не гей»: Джигурда высказался об ориентации Галкина

Не утихают обсуждения ориентации Максима Галкина после заявления Маргариты Симоньян о том, что шоумен прикрывается браком с Аллой Пугачевой ради своей выгоды, являясь на самом деле представителем нетрадиционной ориентации.

Высказался и Никита Джигурда. Актер в YouTube-шоу «Поясни За» попытался оправдать позицию мужа Пугачевой и дал понять, что в его истории все смешалось.

«Я могу оправдывать его тем, что когда все мировое СМИ и Интернет валит фейковую информацию, то тонко чувствующий человек, не политик, читает, и у него эмоции, он высказывает. Но начинает озвучиваться, что с Пугачевой он ради хайпа, и ничего там нету, и вообще он гей. Мне в этой ситуации совершенно пофиг, гей он или не гей. Он суперталант», — считает Джигурда.

Напомним, что Галкин сбежал за границу и оттуда сделал ряд скандальных заявлений. И периодически ему прилетает от общественности и поклонников.