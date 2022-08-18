«Поет в Юрмале артист про Ялту и парус»: Собчак поддела Каплана

Далее Собчак ударилась в философию. «А с нами будет что? Все туманно. Таков вечер», — заявила она.

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Напомним, что Юрий Каплан еще в 2019 году сообщил о роспуске группы «Валентин Стрыкало». С гастролями в последние годы он не выступал.