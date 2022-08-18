«Поет в Юрмале артист про Ялту и парус»: Собчак поддела Каплана

Светская львица отдыхает в Латвии.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» подделала украинского музыканта Юрия Каплана.

«На языке «террористического государства» поет в Юрмале украинский артист про Ялту и парус, и под его песни танцуют красивые женщины в лучшем ресторане юрмальского побережья. Что с ними станет завтра? Запретят ли повторный въезд? Отберут ли ВНЖ?»

Далее Собчак ударилась в философию. «А с нами будет что? Все туманно. Таков вечер», — заявила она.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Юрий Каплан еще в 2019 году сообщил о роспуске группы «Валентин Стрыкало». С гастролями в последние годы он не выступал.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  