«Поет под фанеру»: Терлецкая раскритиковала Джанабаеву, вспомнив ее участие в шоу «Хочу в «ВИА Гру»

Как отметила Терлецкая, Джанабаева на проекте не дала раскрыться своим подопечным. Она, к примеру, сама пела весь первый куплет одной из песен. Участницы шоу только во втором куплете спели по одной строчке.

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Напомним, что проект «Хочу в «ВИА Гру» выходил на канале НТВ девять лет назад. Ее целью было отобрать новых участниц в музыкальный коллектив.