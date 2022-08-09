«Поет под фанеру»: Терлецкая раскритиковала Джанабаеву, вспомнив ее участие в шоу «Хочу в «ВИА Гру»

Музыкальный блогер Любовь Терлецкая в своем обзоре на ютуб-канале раскритиковала певицу Альбину Джанабаеву за пение под фонограмму на проекте «Хочу в «ВИА Гру».
«У меня такое ощущение, что Альбина поет под фанеру, а девушки поют сами. Больно ровно звучит ее голос. Либо ее голос подвергли особой обработке, может, переписали что-то. Очень она палится, максимально видно, что она поет не сама».
Как отметила Терлецкая, Джанабаева на проекте не дала раскрыться своим подопечным. Она, к примеру, сама пела весь первый куплет одной из песен. Участницы шоу только во втором куплете спели по одной строчке.
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Напомним, что проект «Хочу в «ВИА Гру» выходил на канале НТВ девять лет назад. Ее целью было отобрать новых участниц в музыкальный коллектив.