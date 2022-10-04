Поэт Михаил Гуцериев удостоился Есенинской премии «Русь моя»

Известный поэт Михаил Гуцериев стал лауреатом литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя». Церемония награждения состоялась в канун дня рождения Есенина, 2 октября, в Центральном доме литераторов.

Гуцериев, чья поэзия по мелодике очень близка к сочинениям легенды Серебряного века, получил III премию в номинации «Стихи».

«Есенин оказал большое влияние на мое творчество, — признается поэт. — Для меня огромная честь впервые участвовать и войти в тройку лучших поэтов литературной Есенинской премии «Русь моя»! Это равносильно тому, как приблизиться к поэзии великого творца».

Поздравляем Михаила Сафарбековича с этой наградой!

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