Поэт Михаил Гуцериев удостоился Есенинской премии «Русь моя»

Для песенного автора это признание оказалось огромной честью.
Михаил Гуцериев

Михаил Гуцериев. Фото: из личного архива поэта

Известный поэт Михаил Гуцериев стал лауреатом литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя». Церемония награждения состоялась в канун дня рождения Есенина, 2 октября, в Центральном доме литераторов.

Гуцериев, чья поэзия по мелодике очень близка к сочинениям легенды Серебряного века, получил III премию в номинации «Стихи».

«Есенин оказал большое влияние на мое творчество, — признается поэт. — Для меня огромная честь впервые участвовать и войти в тройку лучших поэтов литературной Есенинской премии «Русь моя»! Это равносильно тому, как приблизиться к поэзии великого творца».

Поздравляем Михаила Сафарбековича с этой наградой!

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    Добавим, что в жюри премии «Русь моя» входят деятели культуры и искусства, чья работа связана с творческим наследием Сергея Есенина.

    Вот полный список победителей премии 2022 года.

    Номинация «Стихи»:

    • I премия — Виктор Щепетков;
    • II премия — Екатерина Юргель;
    • III премия — Михаил Гуцериев.

    Номинация «Проза»:

    • I премия — Илай Илимар;
    • II премия — протоиерей Олег Штельман;
    • III премия — Юлия Юшутова.
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