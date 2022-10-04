Поэт Михаил Гуцериев удостоился Есенинской премии «Русь моя»

Известный поэт Михаил Гуцериев стал лауреатом литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя». Церемония награждения состоялась в канун дня рождения Есенина, 2 октября, в Центральном доме литераторов.
Гуцериев, чья поэзия по мелодике очень близка к сочинениям легенды Серебряного века, получил III премию в номинации «Стихи».
«Есенин оказал большое влияние на мое творчество, — признается поэт. — Для меня огромная честь впервые участвовать и войти в тройку лучших поэтов литературной Есенинской премии «Русь моя»! Это равносильно тому, как приблизиться к поэзии великого творца».
Поздравляем Михаила Сафарбековича с этой наградой!
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что в жюри премии «Русь моя» входят деятели культуры и искусства, чья работа связана с творческим наследием Сергея Есенина.
Вот полный список победителей премии 2022 года.
Номинация «Стихи»:
- I премия — Виктор Щепетков;
- II премия — Екатерина Юргель;
- III премия — Михаил Гуцериев.
Номинация «Проза»:
- I премия — Илай Илимар;
- II премия — протоиерей Олег Штельман;
- III премия — Юлия Юшутова.