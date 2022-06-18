«Поехали к фермерам!»: Анна Нетребко в платье оверсайз и шляпке отметилась на прогулке в поле

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит путешествовать, поэтому во время гастролей изучает города, посещает музеи и другие интересные места. Оперная дива недавно устроила себе вынужденный отпуск.

С ней перестали работать некоторые театры, поэтому весной она съездила в США, Египет и даже в Великобританию.