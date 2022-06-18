«Поехали к фермерам!»: Анна Нетребко в платье оверсайз и шляпке отметилась на прогулке в поле

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит путешествовать, поэтому во время гастролей изучает города, посещает музеи и другие интересные места. Оперная дива недавно устроила себе вынужденный отпуск.
С ней перестали работать некоторые театры, поэтому весной она съездила в США, Египет и даже в Великобританию.
Примечательно, что уже несколько дней Анна находится дома в Вене. Она призналась, что продала свою квартиру в Нью-Йорке. А пока перед новыми гастролями по Европе, артистка устраивает посиделки на террасе своей квартиры и гуляет с сыном Тьяго. Каждый раз певица демонстрирует яркие летние образы.
А вот накануне Нетребко поехала на ферму с наследником. Она покрасовалась в поле, где позировала в платье оверсайз из лоскутов ткани. наряд дополни шляпка и сумка в тон. Оперная дива не забыла и про золотые украшения.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Сезонные фрукты и овощи! Лучшие витамины! Поехали к фермерам!» – написала звезда.
Примечательно, что Анна смогла собрать вишню, увидеть, как приготовляют напитки и закупить овощи. Она осталась в восторге от своей поездки. Оперная дива восхитила поклонников.
«В этом секрет, как ты выглядишь на 10 лет моложе?», «Как нарисованные. Красота какая», «Вы роскошно выглядите», «Какие красивые, спелые плоды, просто глаз не отвести!», «Как все ухоженно, глаз радуется», «Какая хорошенькая», «Вы всегда роскошно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.