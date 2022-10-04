«Поехала в Америку, потом в Израиль»: подруга Аллы Пугачевой подтвердила ее отъезд из России

На днях стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой покинула Россию. В качестве доказательства были предъявлены папарацционные снимки, на которых едва различимо была видна Примадонна.

И вот СМИ нашли первое официальное подтверждение об отъезде Аллы Борисовны. О нем сообщила подруга Аллы Пугачевой, Любовь Аксенова.

Куда именно направилась Алла Борисовна, подруга уточнять не стала. Зато рассказала, что весной этого года Пугачева сначала отправилась в США, а уже потом в Израиль.

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«В этот раз я ее не провожала. Я знала об отъезде, но Алла попросила не провожать ее. А в прошлый раз провожала ее в аэропорт. В тот раз она поехала в Америку, потом в Израиль — там решала проблему со здоровьем. Какую именно, я не имею права говорить», — поделилась Любовь Аксенова.

По материалам Newsru.com