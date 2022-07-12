«Поеду в провинцию у моря»: Шевчук рассказал, куда может уехать из России

Как отметил музыкант, его просто «могут выкинуть из страны».
Юрий Шевчук

Юрий Шевчук. Фото: Global Look Press

Музыкант Юрий Шевчук в интервью Катерине Гордеевой заявил, что может уехать из России.

«Я не хочу уезжать, но меня могут выкинуть. Пнуть. Создать такие условия, что будет невыносимо. Поеду куда-нибудь в провинцию у моря».

Как отметил музыкант, он прекрасно понимает тех, кто уехал из России.

«А что им здесь делать? Их лишили возможности говорить правду. То, что думаешь», — заявил Юрий Шевчук.

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Напомним, что в России за последнее время отменили несколько концертов Юрия Шевчука. Он сделал ряд противоречивых заявлений.

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