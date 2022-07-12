«Поеду в провинцию у моря»: Шевчук рассказал, куда может уехать из России

Как отметил музыкант, он прекрасно понимает тех, кто уехал из России.

«А что им здесь делать? Их лишили возможности говорить правду. То, что думаешь», — заявил Юрий Шевчук.

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Напомним, что в России за последнее время отменили несколько концертов Юрия Шевчука. Он сделал ряд противоречивых заявлений.

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