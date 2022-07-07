«Поедем на кладбище»: сестра покойной Жанны Фриске рассказала, как отметит три месяца со дня рождения дочери

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья 8 апреля родила долгожданную дочку Луну.

Восьмого июля крошке исполнится уже три месяца. Подписчики Натальи Фриске поинтересовались у молодой мамы, как она планирует отпраздновать маленький день рождения Луны.

В ответ Наталья Фриске напомнила поклонникам, что восьмое июля в их семье - день особенный и проводить его будут не так, как все остальные.