«Поедем на кладбище»: сестра покойной Жанны Фриске рассказала, как отметит три месяца со дня рождения дочери

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья 8 апреля родила долгожданную дочку Луну.
Восьмого июля крошке исполнится уже три месяца. Подписчики Натальи Фриске поинтересовались у молодой мамы, как она планирует отпраздновать маленький день рождения Луны.
В ответ Наталья Фриске напомнила поклонникам, что восьмое июля в их семье - день особенный и проводить его будут не так, как все остальные.
«Завтра день рождения Жанны и день смерти нашей бабушки. Поэтому мы завтра поедем на кладбище, а потом дома семьей будем», - рассказала Наталья Фриске.
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Напомним, Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года, ей могло бы исполниться 48 лет. Певица умерла 15 июня 2015 года, когда ей было всего сорок лет.
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