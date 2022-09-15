Подтянут, бодр и весел: как выглядит Пригожин в роли ведущего «Звезды сошлись»

На кадре Иосиф Пригожин подтянут, бодр и весел. Он находится в прекрасной форме. На муже Валерии модный классический костюм.

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Напомним, что Пригожин заменил Антона Привольного в роли соведущего Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись». Эта передача одна из самых рейтинговых на канале НТВ.