Подтянут, бодр и весел: как выглядит Пригожин в роли ведущего «Звезды сошлись»

Музыкант Прохор Шаляпин в «Телеграм» разместил снимок продюсера Иосифа Пригожина в роли ведущего программы на канале НТВ «Звезды сошлись».
«А вот и новый соведущий Иосиф Пригожин программы «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой. Поздравляю с дебютом! Смотрите в это воскресенье на НТВ».
Прохор Шаляпин, Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин. Фото: "Телеграм" Прохора Шаляпина
На кадре Иосиф Пригожин подтянут, бодр и весел. Он находится в прекрасной форме. На муже Валерии модный классический костюм.
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Напомним, что Пригожин заменил Антона Привольного в роли соведущего Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись». Эта передача одна из самых рейтинговых на канале НТВ.