Подстраховалась давно: стало известно, за сколько Пугачева купила второе гражданство

«Главное, на мой взгляд, в ее словах — желание спасти зарубежную недвижимость и счета. Почему-то все забыли, что у жены «неподкупного патриота» есть второй паспорт — гражданство Кипра. Пять лет назад оно было куплено за $2 млн», — подчеркнул журналист.

К слову, информация о наличии недвижимости у звездного семейства на Кипре периодически всплывает. Но они ее всячески отрицали и даже высмеивали.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.