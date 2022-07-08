Подруга Пугачевой рассказала, как психанувшая певица переночевала в подъезде

Телеведущая Кира Прошутинская дружит с Аллой Пугачевой с детства, со школы.

По словам журналистки, в их компании было трое рыжих: она, Алла и их общий друг Слава Фишкис.

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«Я была правильная, такая типичная отличница, а Алла — бунтарь. Однажды поссорилась со своей мамой и не пришла ночевать, просидела в подъезде до рассвета. Как Зинаида Архиповна переживала тогда! У нас были объективно строгие мамы…» — рассказала Кира Прошутинская.

Ведущая заметила, что и она, и Алла Пугачева всю жизнь страдали комплексами. Им обеим казалось, что они недостаточно красивы. И только теперь Кира Прошутинская понимает, что всю жизнь они обе нравились противоположному полу.

Пугачева также рассказывала ведущей, что закомплексованность унаследовал от нее сын Гарик, а вот дочь Лиза растет уверенной в себе девочкой.

Источник: МК.ru.

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