Подруга Пугачевой о Галкине*: «Ляпает, а только потом думает»

Близкая подруга певицы Аллы Пугачевой — Любовь Аксенова — припечатала ее мужа Максима Галкина* за высказывания о России.

По мнению женщины, шоумен очень навредил своей семье и детям Гарри и Лизе необдуманными действиями.

Любовь Аксенова уверена, что Алла Пугачева просила мужа быть сдержаннее и думать, как его слова могут отразиться на будущем детей.

«Да, язык мой — враг мой, есть у него такое. Ляпает, а только потом думает, зачем болтал. Я уверена, что Алла его уговаривала не один раз не высказывать свое мнение публично и трындюлей ему выписывала словесных. Но он упрямый. А кроме того, люди творческие часто трусоваты. Что, вы никогда не трусили? А потом садишься и думаешь: ну чего я боюсь, надо действовать по-другому», — рассказала Любовь Аксенова.

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Напомним, на днях Алла Пугачева покинула Россию, сделав это именно из-за детей Гарри и Лизы, которых в школе начали дразнить, интересуясь, куда подевался их папа.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам News.ru.