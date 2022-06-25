Подруга Нарцисса о срыве прощания с певцом: «Посольство Камеруна не выдает официальную бумагу»

Прощание с Пьером Нарциссом в субботу не состоится. Об этом сообщили представители артиста. По их словам, посольство Камеруна не выдает тело музыканта его близким родственникам. Дипломаты опасаются, что Нарцисса похоронят в России, а они хотят увести его в Африку.

«Сейчас идет урегулирование вопроса с телом между двумя странами, - цитирует слова певицы Милены Дейнега Teleprogramma.pro. - Посольство Камеруна не выдает официальную бумагу, поэтому прощание мы вынуждены перенести на среду».

По словам Милены, жена Пьера Валерия Калачева собирается похоронить его в Москве, так как в России он - народное достояние.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также