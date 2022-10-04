Подруга Аллы Пугачевой назвала истинную причину ее отъезда из России

Близкая подруга Аллы Пугачевой, Любовь Аксенова, в беседе с журналистами раскрыла причину, по которой Примадонна решилась оставить Россию.

Это дети Гарри и Лиза. По словам, Любови Аксеновой, близнецов начали дразнить в школе, спрашивать, где их папа. Алла Пугачева в первую очередь хотела спокойствия для Гарри и Лизы.

«Они ведь пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, поджучивать. Потому что у нас есть люди очень добрые, а есть не очень добрые. «А где твой папа, а что?». Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут, «злые языки страшнее пистолета». А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают», — поделилась Любовь Аксенова.

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Напомним, Алла Пугачева с Гарри и Лизой вернулась в Москву в конце августа, а на днях вновь покинула столицу и Россию. Это подтвердила ее подруга Любовь Аксенова.

По материалам Newsru.