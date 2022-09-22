Подрос и интересуется музыкой: Андрей Макаревич* впервые показал шестимесячного сынишку

Весной 68-летний Андрей Макаревич* в четвертый раз стал отцом. Его 37-летняя жена Эйнат родила в одной из клиник Тель-Авива ему сына, которого назвали Эйтаном. Малышу уже скоро полгодика, и, судя по всему, отец уже придумал, кем станет мальчик, когда вырастет.

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А растет сын очень быстро, вот-вот ему уже исполнится полгодика. Подросшего Эйтана звездный отец запечатлел за увлекательным занятием и поделился в соцсетях снимком.

«Постигаем азы музграмоты», - подписал фото артист.

Увлеченный музыкой малыш внимательно смотрит на цветные клавиши. Пока подписчики не могут разобрать, на кого больше похож кроха – на маму или на папу.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента