Подробности ограбления Маши Распутиной в Турции

Машу Распутину обокрали в Турцию. В одном из элитных бутиков у певицы украли сумочку, в которой находились важные документы, банковские карты и крупная сумма денег.
С тех пор муж решил нанять ей охрану. Виктор Захаров сейчас занимается вопросами безопасности артистки.
Подруга Распутиной Аника Керимова рассказала журналистам подробности происшествия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Маша стала жертвой не вора-одиночки, а преступной банды. Они ведут обеспеченных клиентов с того момента, как только они заходят в магазин. В курортных городах это распространено, а Маша этого не учла», - отметила она.