Подробности ограбления Маши Распутиной в Турции

Певице наняли охрану.
Маша Распутина. Фото: Global Look Press

Маша Распутина. Фото: Global Look Press

Машу Распутину обокрали в Турцию. В одном из элитных бутиков у певицы украли сумочку, в которой находились важные документы, банковские карты и крупная сумма денег.

С тех пор муж решил нанять ей охрану. Виктор Захаров сейчас занимается вопросами безопасности артистки.

Подруга Распутиной Аника Керимова рассказала журналистам подробности происшествия.

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«Маша стала жертвой не вора-одиночки, а преступной банды. Они ведут обеспеченных клиентов с того момента, как только они заходят в магазин. В курортных городах это распространено, а Маша этого не учла», - отметила она.

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