Подробности ограбления Маши Распутиной в Турции

Машу Распутину обокрали в Турцию. В одном из элитных бутиков у певицы украли сумочку, в которой находились важные документы, банковские карты и крупная сумма денег.

С тех пор муж решил нанять ей охрану. Виктор Захаров сейчас занимается вопросами безопасности артистки.

Подруга Распутиной Аника Керимова рассказала журналистам подробности происшествия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».