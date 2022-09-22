«Подписались 16 человек!»: Солнцев высмеял памятник Бузовой в Воронеже

Известный шоумен Рустам Солнцев высмеял новость о том, что в Воронеже хотят поставить памятник Ольге Бузовой. В прессе писали, что поклонники артистки якобы собирают на это деньги.

«Насколько я знаю, петицию подписали всего лишь 16 человек. И на этом точка. Больше никто не подписал», — заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

При этом Солнцев подчеркнул, что сейчас сложное время для нашей страны. По мнению Солнцева, Бузова неуместно придумывает сейчас пресловутые инфоповоды.

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