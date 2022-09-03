«Он подписал все документы»: Наталья Фриске родит второго ребенка без ведома отца Луны

Наталья Фриске рассказала в шоу «Секрет на миллион» о своей непростой беременности. Как выяснилось, девушка более 10 лет не могла забеременеть от своего мужа. В итоге по этой причине они расстались.

Фриске тут же нашла донора и ей удалось забеременеть с первого раза.

«У меня еще остались оплодотворенные яйцеклетки, я планирую стать мамой во второй раз в следующем году», - заверила Фриске.

«А донор этот про это знает?» - поинтересовалась Кудрявцева.

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