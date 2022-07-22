Подозреваемая в беременности Брутян получила подарок от Прилучного

Недавно фолловеры заподозрили, что Зепюр Брутян беременна от Павла Прилучного. В личном блоге она показала кадры в белом платье, из-под которого проглядывал маленький животик.

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Подписчики решили, что у худых девушек ожидание малыша становится сразу заметным.

Возлюбленная Павла Прилучного решила отмолчаться по этому поводу, никак не комментируя высказывания своих почитателей.

А чуть позже актриса показала нежный букет цветов, который прислал ей ранним утром Павел. К розовым розам прикреплена записка: «Люблю тебя». И нарисовано сердце, пронзенное стрелой.