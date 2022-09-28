«Подошел, взял за руку и понял, что его уже нет»: директор Бориса Моисеева — впервые о том, как обнаружил его мертвым

Арт-директор ныне покойного певца и балетмейстера Бориса Моиссева, Сергей Горох, стал гостем программы Андрея Малахова «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Он рассказал, как обнаружил бездыханное тело Бориса Моисеева, приехав накануне в его квартиру. Сергей Горох уточнил, что регулярно наведывался к Борису Моисееву, но всегда делал это после 16–17 часов дня. А в день смерти, как почувствовал, приехал пораньше, в два часа дня.

«Открыл дверь, но не услышал привычного «привет». Там надо пройти немного по коридору, поэтому я пошел дальше и вижу Борю, который лежит на диване, накрытый одеялом, голова чуть приподнята.

Я подумал, что, может, ему плохо стало. Подошел ближе, взял за руку и понял — его уже нет», — поделился Сергей Горох в беседе с Андреем Малаховым.