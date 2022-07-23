«Подошел и без всяких истерик»: что Шатунов рассказывал о знакомстве с женой

Как рассказывал музыкант, его семья живет в Германии, а он сам в России. «Бывает месяцами не бываю дома. Иногда неделями. Технологии сегодня позволяют общаться по скайпу, Интернету, через смс. Приезжаю домой. Тогда и идет живой разговор. В моей семье нет скандалов», - говорил исполнитель.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.