«Подольская – деревянная. Есть вокал, но нет харизмы»: жену Преснякова раскритиковала эксперт

Продюсер Лина Арифулина в YouTube-шоу Fametime TV рассказала, как она относилась к Наталье Подольской в период съемок проекта с ее участием.

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Оказалось, что Лина Арифулина высоко ценит музыкальный талант жены Владимира Преснякова, но не в восторге от нее в целом.

«Подольская была немножко деревянная. Непластична телом, непластична состоянием, энергетикой. Поэтому она не трогает душу. И до сих пор так. Просто есть вокал, но нет харизмы, нет обаяния», - заявила Арифулина.

Продюсер также пустилась в откровения и о других участниках «Фабрики звезд», назвав Викторию Дайнеко слишком простой, дескать «колхоз не вытравишь». Кроме того, Арифулина призналась, что Лена Темникова ее бесила.