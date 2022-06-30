«Подобное тянется к подобному»: дочь Успенской – о личной жизни

Напомним, тем временем, у Любови Успенской могут возникнуть проблемы с законом. На певицу набросилась и покусала соседская собака, чья хозяйка написала на королеву шансона заявление.

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