«Подобное тянется к подобному»: дочь Успенской – о личной жизни

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина долгое время жила в Америке. Несколько лет назад она перебралась к маме в Москву. Между родными были натянутые отношения, но со временем они смогли найти общий язык. А вот с личной жизнью у Татьяны пока не ладится. В свои 32 она еще не успела создать семью.
«Не думаю, что есть какая-то сложность познакомиться. Люди находят друг друга, подобное тянется к подобному. Но мне нужен человек, который будет меня поддерживать и оберегать», - рассказала Плаксина Womanhit.ru.
Напомним, тем временем, у Любови Успенской могут возникнуть проблемы с законом. На певицу набросилась и покусала соседская собака, чья хозяйка написала на королеву шансона заявление.
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