Подняла на смех: Собчак посоветовала тяжелобольному Корчевникову мобилизоваться

Ксения Собчак подняла на смех телеведущего, который много лет сражается с тяжелым недугом и даже частично оглох. Вместе с тем он помогает нуждающимся, как может: собирает материальную помощь, приютил в собственном доме беженца из Бучи.

«Мобилизовался ли Борис Корчевников после этого эфира, где он расплакался от обиды за Родину? Нет, остался дома в Москве в окружении икон. <…> Борис Корчевников, подайте пример, возьмите Певцова в его дорогом костюме и в окопы, в окопы», — посоветовала Ксения Собчак тяжелобольному Борису Корчевникову.