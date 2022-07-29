«Поднимется на Олимп»: Бедрос Киркоров вспомнил, что предсказывала Ванга его сыну

90-летний певец Бедрос Киркоров за свою долгую жизнь несколько раз лично встречался с легендарной болгарской прорицательницей Вангой.
Однажды он пришел к ней, чтобы узнать будущее своего сына Филиппа, который только начал делать первые шаги в музыкальной карьере.
«Я спросил: «Что будет с моим сыном, если он постоянно болеет?» «Не волнуйся, — ответила Ванга, — Все будет в порядке. Он вырастет, поднимется на гору Олимп, а в руках у него будет палка», — рассказал Бедрос Киркоров в новом шоу канала ТВ-3. — Я подумал тогда: неужели он станет пастухом? А это же микрофон!»
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Напомним, Филипп Киркоров стал появляться на эстраде и ТВ во второй половине 80-х годов. Настоящая популярность пришла к нему, когда он стал партнером по сцене Аллы Пугачевой. К середине 90-х он уже считался одним из самых видных певцов России. Подробнее о головокружительной музыкальной карьере артиста читайте на сайте Teleprogramma.pro.