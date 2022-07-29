«Поднимется на Олимп»: Бедрос Киркоров вспомнил, что предсказывала Ванга его сыну

90-летний певец Бедрос Киркоров за свою долгую жизнь несколько раз лично встречался с легендарной болгарской прорицательницей Вангой.

Однажды он пришел к ней, чтобы узнать будущее своего сына Филиппа, который только начал делать первые шаги в музыкальной карьере.