Подкинули бы копеечку? Кравченко сболтнула, почему Артемьева отреклась от «Сватов»

Татьяна Кравченко за словом в карман не лезет. Актриса всегда предельно ясно выражает свою позицию, не стесняясь обидеть звездных коллег. Так, отвечая на расспросы журналистов, звезда «Сватов» случайно взболтнула, почему Людмила Артемьева покинула проект. Дав понять, что загвоздкой стали гонорары.

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«Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде что-то там из-за денег», — вскользь упомянула Кравченко.

А вот сама Людмила Артемьева дала понять, что дело было вовсе не в деньгах. У нее случились накладки с новым графиком. Поэтому актриса думала, что ее персонажа просто выведут из сериала.

Кстати, из «Сватов» в свое время ушел и Николай Добрынин, который сыграл непутевого соседа Ивана и Валюхи Будько — Митяя.

По материалам «Собеседник», Gazeta.ru