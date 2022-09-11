«Подходит Алла Борисовна, поворачивается ко мне...»: как Пугачева спасла Цой от позора

Бдительность Аллы Пугачевой спасла Аниту Цой от позора. Артистка чуть было не оконфузилась на съемках «Рождественских встреч», но вовремя подоспевшая Примадонна исправила ситуацию.

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В программе на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» Цой призналась, что у нее выпала грудь из лифа. Увлеченная пением, она не сразу обратила на это внимание.