Поддевшая Добронравова Кошмал открестилась от съемок в российском кино

Анна Кошмал поставила точку над «i», заявив, что не намерена поддерживать связь с некоторыми коллегами по сериалу «Сваты». В опальном списке актрисы оказалась ее сериальная родня — Иван и Валюха Будько.

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Если когда-то Кошмал утверждала, что Федор Добронравов стал для нее чуть ли не родным дедушкой, о котором она всегда мечтала, то сейчас актриса вычеркнула его из памяти, поступив так и с Татьяной Кравченко.

Также Анна Кошмал дала понять, что в будущем не собирается сниматься в российском кино. Для нее это закрытая тема. Актриса из «Сватов» занята в украинских проектах.

По материалам «СтарХит».