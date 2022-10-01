«Поддержка была единогласной»: как Петросян и Брухунова выбрали имя сыну

Татьяна Брухунова крайне редко рассказывает что-либо о своей личной жизни. Беседуя с поклонниками в соцсети, 33-летняя супруга Евгения Петросяна неожиданно разоткровенничалась и рассказала, как они с мужем выбирали имя сыну.

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Девушка отметила, что назвать наследника в честь дедушки было ее идеей. Другие варианты имени семейство даже не рассматривало.