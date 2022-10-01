«Поддержка была единогласной»: как Петросян и Брухунова выбрали имя сыну

Молодая жена юмориста рассказала о личном.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: соцсети

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: соцсети

Татьяна Брухунова крайне редко рассказывает что-либо о своей личной жизни. Беседуя с поклонниками в соцсети, 33-летняя супруга Евгения Петросяна неожиданно разоткровенничалась и рассказала, как они с мужем выбирали имя сыну.

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Девушка отметила, что назвать наследника в честь дедушки было ее идеей. Другие варианты имени семейство даже не рассматривало.

«Выбирали не долго. Как только узнали, что будет сын, я предложила назвать Ваганом. Поддержка была единогласной», — поделилась Татьяна.

Напомним, до женитьбы на молодой помощнице Петросян около 33 лет прожил в браке с Еленой Степаненко. Артисты, которые в свое время даже обвенчались, развелись с громким скандалом.

После официального расторжения отношений звезды долго судились. По слухам, они делили недвижимость и антиквариат на два миллиарда рублей.

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