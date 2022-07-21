«Поддержка абсурдна»: депутат Госдумы – о лишении некоторых артистов госдотаций

В начале июля среди промоутеров начал распространяться список артистов, чьи выступления в России нежелательны. В него попали группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2» и ряд других.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов считает, что артистов, входящих в «черный список», нужно лишить господдержки.