«Поддержка абсурдна»: депутат Госдумы – о лишении некоторых артистов госдотаций

В начале июля среди промоутеров начал распространяться список артистов, чьи выступления в России нежелательны. В него попали группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2» и ряд других.
Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов считает, что артистов, входящих в «черный список», нужно лишить господдержки.
«Большинство известных артистов в той или иной мере обласканы государством. Они получают звания, гранты на производство спектаклей, фильмов. От этого государственного вложения я считаю совершенно правильным отказаться. Для этого никакой официальный список не нужен. Это вполне внятная и понятная история, исходя из самого поведения и действий этого артиста. Государственная поддержка абсурдна, если человек высказывается против этого государства, с какого материка должны выделяться деньги на его деятельность?» - сказал Шолохов NEWS.ru.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
При этом, по мнению народного избранника, о запрете музыки вышеперечисленных звезд речь не идет.